В Томской области официально закрыли пожароопасный сезон

18 октября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В связи с отсутствием пожарной опасности в лесах по условиям погоды постановлением администрации Томской области № 391а в регионе официально закрыт пожароопасный сезон 2018 года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, последнее возгорание в лесу ликвидировано в минувшие выходные на территории Тимирязевского лесничества на площади 24 га. Причиной лесного пожара стало неосторожное обращение местных жителей с огнем.

Всего с начала года в Томской области потушено 86 лесных пожаров на общей площади 691,35 га, из которой лесной — 679,35 га. В течение суток были ликвидированы 72 лесных пожара, что составляет 83,75 %.

Средняя площадь одного пожара составила 8 га (7,9 га — лесная). Это самый низкий показатель за последние пять лет (в 2017 году он составлял 9,2 га, 2016 году — 69,6 га, в 2015 году — 16,6 га, в 2014 году — 29,4 га).

Большинство возгораний (77 из 86) произошли по вине местного населения, четыре пожара возникли из-за неконтролируемых сельхозпалов, четыре — из-за гроз, один — из-за нарушения правил эксплуатации линий электропередачи.

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