В Томске открылся «Воображаемый музей»

1 ноября 2018 / Томский Обзор

Выставка «Воображаемый музей. Музеефикация современного искусства» открыта для всех желающих в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а) до 18 ноября. Авторами проекта являются победители творческого конкурса «Родом из Сибири» Николай Исаев и Лукия Мурина.

«Наша коллекция — это определенный срез современного искусства. Уникальная экспозиция позволяет увидеть абсолютно разных художников в одном пространстве. Для нас открытие выставки было долгожданным событием, к которому мы долго шли», — делится Николай Исаев.

«Выставка стала естественным итогом нашей работы. Уже более десяти лет мы с Николаем собираем коллекцию. Начинали с того, что периодически меняли экспозицию в своей квартире и проводили экскурсии для друзей, постепенно придя к идее создавать выставки для широкой публики», — дополняет Лукия.

В экспозицию входит более двухсот произведений от традиционной живописи, графики и скульптуры до видео-документации перформансов и трехмерных композиций.

«На проекты Лукии Муриной и Николая Исаева аудитория откликается благожелательно: с интересом рассматривает картины, оставляет отзывы, слушает экскурсии. Это уже третий проект ребят в нашем пространстве. На открытии 25 октября было около 60-70 человек, это хороший показатель для Томска. Выставка пользуется успехом, так как здесь представлена коллекция современного сибирского искусства талантливых авторов, которые работают в разных техниках», — сообщает Анастасия Куклина, специалист по связям с общественностью СФ ГЦСИ.

Все экспонаты по завершении проекта вернутся в домашний музей авторов. В настоящее время Лукия и Николай работают над подготовкой новой квартирной выставки, посвященной городу.

Вход на выставку свободный. Время работы: по будням с 12.00 до 18.00, в выходные — по записи (+7-909-549-19-01).

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