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В Томске Mercedes врезался в остановку

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Сегодня, 1 ноября, в Томске столкнулись Mercedes и Nissan Murano, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на улице Красноармейская, 44. По предварительным данным, после столкновения с Nissan Murano автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил наезд на остановочный комплекс, в котором находилась женщина. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ просят помощи у очевидцев. Телефоны ГИБДД: 664-422.

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