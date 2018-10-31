В Томске Mercedes врезался в остановку

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 1 ноября, в Томске столкнулись Mercedes и Nissan Murano, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.00 на улице Красноармейская, 44. По предварительным данным, после столкновения с Nissan Murano автомобиль Mercedes продолжил движение и совершил наезд на остановочный комплекс, в котором находилась женщина. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники ГАИ просят помощи у очевидцев. Телефоны ГИБДД: 664-422.

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