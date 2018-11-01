В Томске стартует акция по профилактике мужского здоровья

В Томске и Томской области с 5 по 25 ноября пройдет акция «Томский бородабрь». Ее участники — мужчины от 30 лет — смогут пройти бесплатный ПСА-скрининг (простатический специфический антиген), сообщает канал «Область здоровья».

Анализ крови на ПСА — это выявление в крови мужчины особого вещества, которое вырабатывается клетками предстательной железы. Скрининг является онкомаркером рака этого органа.

Забор крови будет происходить по предварительной записи на базе радиологического каньона Томского онкодиспансера. Кроме того, в ходе проведения «Томского бородабря» запланирована работа мобильного комплекса на разных площадках города. Пройти ПСА-скрининг в районах области можно будет в поликлиниках по месту прикрепления.

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