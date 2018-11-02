За ночь с улиц Томска вывезли более 60 тонн снега

2 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на пятницу бригады «Спецавтохозяйства» вывезли с улиц Томска 63 тонны снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Для приведения городских улиц в порядок «Спецавтохозяйство» в предыдущие сутки задействовало 117 единиц техники и 104 работника. Для отсыпки дорог использовали почти 90 тонн песко-соляной смеси.

По окончанию утреннего часа-пик в пятницу муниципальное предприятие организовало уборку дорожного полотна в центральной части города и на крупных магистралях. Механизированные звенья также выведены на очистку от снега тротуаров по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до магазина «1000 мелочей», от пр. Кирова до ул. Нахимова, от пер. 1905 года до ул. Профсоюзная, в пер. Спортивный, Томский, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова. В это же время техника работает по ул. Пушкина, Иркутскому тракту, пр. Мира.

Подрядчики районных администраций очищают от снега внутриквартальные проезды, улицы 2 и 3 категорий. Работу как муниципального предприятия, так и подрядчиков районов контролируют специалисты Центра технического надзора.

Администрация города напоминает томичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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