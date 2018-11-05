В Томске с концертом выступит основатель блюзового сообщества Кремниевой долины

5 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В среду, 7 ноября в Томске выступит известный блюзмен J.C. Smith, сооснователь Silicon Valley Blues Society — сообщества блюзовых исполнителей Кремниевой долины.

Джонни Си Смит — вокалист, гитарист и барабанщик. Начав свою музыкальную карьеру за ударными в Back to Back Blues Band, в 2000 году он покидает коллектив и основывает собственную команду — J.C. Smith Band. В 2001 вышел их первый релиз — Midnight Creeper, получивший международную известность, а команда отправилась на гастроли по США, Европе и Южной Америке. В 2006 году бэнд был признан лучшей группой года и попал в Зал славы блюза Западного побережья — West Coast Blues Hall of Fame. J.C. Smith Band неоднократно попадала в лонг-листы Грэмми, альбомы команды занимали высокие места в региональных и национальных чарта, а местная пресса называла их лучшей блюзовой группой Кремниевой долины.

В начале десятых Джонни Си Смит также выступил соучредителем Блюзового сообщества Кремниевой долины, которое занялось продвижением и обучением местных исполнителей в Пало-Алто, Сан-Хосе, Купертино и других уголках инновационного Западного побережья США. В интервью изданию «Меркури Ньюс», Джонни Си Смит отмечал: «В Кремниевой долине никогда не было блюзового сообщества. Мы хотим побудить людей слушать местных артистов и поощрять их становится музыкантами национального уровня. Например, мы организовываем серию семинаров, чтобы помочь исполнителям продвигать свою карьеру через социальные сети, а также узнать, какие вещи они могут сделать бесплатно, чтобы помочь своей карьере — например, попасть на интернет-радио».

По мнению Джонни Си Смита, локальным музыкантам очень важно научится продвигать себя, используя современные технологии: «Я встречаю группы, у которых даже нет веб-сайтов. Они не занимаются простейшими вещами, первым шагом из которых является Facebook, следующим — Twitter и так далее».

Единственный концерт J.C. Smith пройдет в арт-ресторане «Карл у Клары» по адресу пр. Кирова, 51Б. Начало в 20.00, заказ билетов по телефону 97-99-87.

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