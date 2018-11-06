Томские фирмы не предоставляли в таможенный орган необходимые сведения о торговле с государствами-членами ЕАЭС - прокуратура

6 ноября 2018 / Томский Обзор

Томская транспортная прокуратура выявила нарушения таможенного законодательства в деятельности томских компаний, взаимодействующих с контрагентами из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«Установлено, что ряд организаций Томской области в ходе торговли товарами РФ с Республиками Казахстан и Беларусь, а также осуществлении по заключенным сделкам валютных операций, не исполняли обязанность по своевременному представлению в таможенный орган статистических форм, содержащих достоверные сведения о заключенных сделках», — говорится в сообщении.

По результатам проверки руководству ООО «Трубачево», ООО «Компонент» и ООО «Сибирская инжиниринговая компания» внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, в отношении юридических лиц и их работников возбуждены административные производства по ч.1 ст.19.7.13 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представление статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения).

В настоящее время ООО «Сибирская инжиниринговая компания», а также ее директор привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно. Остальные административные производства находятся в стадии рассмотрения.

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