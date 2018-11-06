С начала ноября в Томске выпала месячная норма осадков

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

По данным метеорологов за 5 дней ноября в Томске выпала месячная норма осадков. В связи с этим были усилены звенья, работающие на уборке улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне в механизированной уборке томских улиц было задействовано 152 единицы техники, в ручной уборке – 128 человек. Кроме того, в выходные было привлечено 13 самосвалов сторонних организаций. На полигон доставлено 134 тыс. тонн снега.

Техника САХ и подрядных организаций в минувшие сутки сгребали снег с проезжей части по 368 улицам Томска, по 340 – обрабатывали песко-соляной смесью дорожное полотно. На 33 магистралях автогрейдеры скалывали уплотненный снег. Отдельное внимание уделено расчистке снега в пешеходных зонах. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения для посыпки улиц и тротуаров за выходные использовано 2708 тонн песко-соляной смеси.

Как отметили представители муниципального предприятия, в условиях сильного снегопада приоритет в работе отдан разметанию проезжей части и тротуаров, посыпке антигололедной смесью дорог и пешеходных пространств. При прекращении снегопада основные силы коммунальщиков будут направлены на вывоз снега на полигон.

«В условиях снегопада обработка дорог и тротуаров песко-соляной смесью идет постоянно. Антигололедная смесь «работает» в среднем 3 часа, после чего плужно-щеточные машины ее сметают. Потом производится повторная посыпка и разметание в соответствии с погодными условиями. Это цикл работы продолжается до полного прекращения снегопада и, как правило, еще сутки мы производим прометание. Режим работы снегоуборочной техники скорректирован в соответствии с нагрузкой на улично-дорожную часть в «часы пик». В первую очередь работы проводят на улицах 1-2 категории, где проходят маршруты общественного транспорта», - рассказали в САХ.

Во вторник днем механизированные звенья САХ выведены в Губернаторском квартале, на пл. Ленина, по левой стороне пр. Ленина. Тротуары очищают минипогрузчики в центральных переулках Томска - Томский, Спортивный, по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова.

Автогрейдеры работают по пр. Кирова, Мира, Фрунзе, Комсомольский, Иркутскому тракту, Московскому тракту, ул. Пушкина, Бирюкова, Клюева, Суворова, С. Лазо, Б. Куна, Новосибирская, 1-я Рабочая, Елизаровых, Нахимова, Красноармейская, Яковлева, Дальне-Ключевская,Смирнова,Шевченко,Балтийская,Осенняя,Алтайская,Сибирская,Киевская,Усова,Учебная, 79-ой Гв. Дивизии, Говорова, К. Ильмера, Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Большая Подгорная, Р. Люксембург, пер Светлый, Урожайный и пр.

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