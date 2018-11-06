Томской области из федеральной казны выделят 16 млрд рублей на ремонт дорог

6 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Томская область до 2024 года получит из федеральной казны 16 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог. Деньги будут выделены Минтрансом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.

На аппаратном совещании глава региона Сергей Жвачикн также отметил, что при этом Томская область не снимает с себя обязательств каждый год направлять из областного бюджета полмиллиарда рублей на ремонт местных дорог.

Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный уточнил, что уже в 2019 году Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог 1,768 миллиарда рублей. 1,088 милрд. руб. пойдут на ремонт дорог за пределами Томской агломерации (Томска, Северска и Томского района), а 680 миллионов рублей будет направлено на ремонт улично-дорожной сети.

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