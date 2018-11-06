Томской области из федеральной казны выделят 16 млрд рублей на ремонт дорог
Томская область до 2024 года получит из федеральной казны 16 миллиардов рублей на ремонт региональных дорог. Деньги будут выделены Минтрансом в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба обладминистрации.
На аппаратном совещании глава региона Сергей Жвачикн также отметил, что при этом Томская область не снимает с себя обязательств каждый год направлять из областного бюджета полмиллиарда рублей на ремонт местных дорог.
Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный уточнил, что уже в 2019 году Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог 1,768 миллиарда рублей. 1,088 милрд. руб. пойдут на ремонт дорог за пределами Томской агломерации (Томска, Северска и Томского района), а 680 миллионов рублей будет направлено на ремонт улично-дорожной сети.