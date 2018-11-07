Портал GOSUSLUGI.RU поможет людям с ограниченными возможностями в Томской области получить социальную помощь

7 ноября 2018 / Партнерский материал

Людям с ограниченными возможностями по разным причинам бывает непросто в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. В России действует особая система социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, которая помогает им в полной мере реализовывать свои возможности. Распространяется она и на Томскую область.

Интернет-портал gosuslugi.ru сделал социальную помощь людям с ограниченными возможностями в Томской области ещё более доступной!

На портале разработан особый раздел – «Получение социальной помощи инвалидом». Здесь собрана вся информация об услугах, которые люди с ограниченными возможностями могут получить от государства. Из этого же раздела можно теперь подавать электронные заявления на получение специальных услуг, например, на ремонт технических средств.

Раздел «Получение социальной помощи инвалидом» является частью особого перечня разделов, который называется «Жизненные ситуации». Этот перечень разработан порталом gosuslugi.ru специально для того, чтобы найти помощь по различным социальным вопросам можно было быстрее – ведь теперь вся информация удобно структурирована в одном месте! Услуги для людей с ограниченными возможностями, собранные в разделе «Получение социальной помощи инвалидом», распределены по двум рубрикам: социальные выплаты и услуги. Это делает поиск нужных сведений ещё проще!

Пожалуй, важнейшая государственная помощь для человека с ограниченными возможностями – это своевременная финансовая поддержка в виде пенсии. И рубрика «Социальная пенсия по инвалидности» познакомит пользователя с тем, как получить такую пенсию! Теперь каждый сможет за пару кликов узнать, в каких условиях назначается пенсия и какие документы нужно подать для её получения. Более того: портал gosuslugi.ru разработал электронную форму для бланка заявления на пенсию. Бланк можно скачать в этом же разделе и заполнить сразу – не выходя из дома!

Помимо материальной поддержки, государство предоставляет людям с ограниченными возможностями специальные услуги и обеспечивает необходимыми техническими средствами. Именно для таких случаев создана вторая рубрика раздела – «Другие виды помощи»!

Среди всего прочего, портал gosuslugi.ru расскажет людям с ограниченными возможностями, куда обращаться за необходимыми лекарствами и получением сурдоперевода. Ещё одна уникальная функция раздела – подача электронных заявлений на ежемесячную денежную выплату (в дополнение к пенсии) и на получение путёвки в санаторий.

Некоторым людям с ограниченными возможностями нужны дополнительные средства на обслуживание протезов или содержание собаки-поводыря. Всё это теперь можно получить через gosuslugi.ru, в этой же рубрике «Другие виды помощи»! Достаточно зарегистрироваться на портале и подать электронное заявление на необходимую услугу (например, на компенсацию за приобретённые технические средства или за содержание собаки-поводыря).

Существует много услуг, которые государство готово оказать людям с ограниченными возможностями. И теперь жители Томской области смогут получить доступ к каждой из них из единого, доступного источника – Интернет-портала gosuslugi.ru.

Тэги/темы: