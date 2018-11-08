Утром на трассе Томск-Аэропорт произошло тройное ДТП
9 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 9 ноября, на трассе Томск-Аэропорт столкнулись ВАЗ 2115, ВАЗ 2107 и Toyota Platz, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 6.35 на 5 километре трассы. Три участника ДТП для осмотра доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.
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