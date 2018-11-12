С начала года в томских микрорайонах высадили более 260 деревьев

12 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Виктория Пыпина

Компенсационная посадка деревьев взамен вырубленных была проведена в 2018 году в Томске, согласно решению городской ландшафтной комиссии в отношении томских организаций и физических лиц.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кедры и сосны высаживали коллективы ЖСК «Заисточный», АО «Томская генерация», УМП «Томскстройзаказчик», ЖСК «Ясная поляна». В лесопарке «Солнечный» теперь растут 44 молодых березы, а вдоль дороги высажены липы.



Проверку качества исполнения решений ландшафтной комиссии провели сотрудники отдела контроля в сфере благоустройства администрации Томска. Сотрудники отдела проводили приемку работ по количеству и качеству в соответствии с условиями соглашения.

Заявители по окончанию проведению работ по компенсационному озеленению обязаны в течение одного года содержать все посаженные деревья и кустарники. Прижились ли 262 молодых дерева на городских улицах и пространствах, сотрудники администрации Томска проверят в следующем году. Согласно областному законодательству № 295-ОЗ ст. 8.22, невыполнение требований по проведению компенсационного озеленения влечет наложение административного штрафа — на должностных лиц 30 тысяч рублей, на юридических лиц — двести тысяч рублей.

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