Международный 4G-трафик B2B-клиентов «МегаФона» увеличился в 5,5 раз

13 ноября 2018 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон» / Фото: Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

За 9 месяцев 2018 года бизнес-пользователи томского «МегаФона» скачали в международном роуминге почти на 500% больше трафика, чем годом ранее.

За 9 месяцев 2018 года B2B-клиенты «МегаФона» в Томске побывали в 110 странах мира. В ТОП-5 самых популярных международных направлений у владельцев корпоративных SIM-карт стали Казахстан, Турция, Таиланд, Вьетнам и Германия, на которые пришлось 45% от общего числа поездок.

Всего за рубежом побывали 2 тысячи бизнес-пользователей «МегаФона», а международный 4G-трафик таких абонентов в 2018 году составил 124 ТБ, что в 5 с половиной раз больше, чем годом ранее.

«В 2018 году “МегаФон” не только расширил линейку предложений для международного роуминга для B2B-рынка, но и запустил опцию “Роуминг, гудбай” для частных абонентов. Все это позволило нашим клиентам не ограничивать себя в использовании смартфонов и планшетов даже во время дальних поездок и отпусков», – отметила директор Томского отделения «МегаФона» Андрей КИМ.

Стоит отметить, что именно смартфоны являются самым популярным 4G-устройством у B2B-клиентов «МегаФона». На их долю приходится 80% от общего количества гаджетов.

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