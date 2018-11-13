Автобус сбил 10-летнего мальчика на переходе в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 13 ноября, в Томске под колеса ПАЗ-33054 попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.20 на пр.Ленина. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят обратиться в отдел ГИБДД по номеру 271-374.

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