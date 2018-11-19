Банкротящаяся «Томск Авиа» продает аэропорт в Пионерном за 180 млн рублей

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Конкурсный управляющий ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» Николай Скажутин выставил на торги аэропорт в поселке Пионерном (Каргасокский район Томской области) за 179,579 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

Имущество планируется продать на конкурсе с открытой формой предложений о цене. Шаг торгов — 5% от начальной суммы. Заявки принимаются с 17 ноября по 21 декабря, торги состоятся 25 декабря.

В лот входят искусственная взлетно-посадочная полоса (длина — 1,9 км, ширина — 36 м), перрон (площадь 45,144 кв. м), две рулежные дорожки (длина — 252 м), здание гаража с базой аэродромной службы (общая площадь — 1,686 тыс. кв. м), земельный участок (площадь 433,8 тыс. кв. м).

Аэропорт «Пионерный» находится в одноименном вахтовом поселке и обслуживает в основном нефтяные компании для доставки работников к месту промысла.

«Томск Авиа» в 2013 году оказалась в сложной финансовой ситуации. В июле 2015 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, в марте 2016 года — конкурсное производство. В отношении директора компании Виктора Марьенкина было возбуждено 18 уголовных дел. По данным на март 2017 года, общий размер обязательств авиакомпании (требования кредиторов и текущие обязательства) составлял 1,4 млрд рублей.

Конкурсный управляющий неоднократно выставлял на торги имущество авиакомпании, которое постепенно удается реализовывать.

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