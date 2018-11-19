Роботизацию тормозит несовершенство законодательства - томский губернатор

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Развитие роботизации науки и промышленности сдерживают существующие законодательные нормы, которые пока не готовы к внедрению искусственного интеллекта, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Томская компания готова запустить беспилотный автомобиль уже в ближайшее время, однако сделать этого нельзя, не позволяют правила дорожного движения. Но мы знаем, что многие страны законодательно позволяют тестировать беспилотники. Мы считаем, что и у нас уже можно», — цитирует агентство «Интерфакс-Сибирь» губернатора Томской области Сергея Жвачкина, выступившего на Съезде инженеров Сибири в Томске.

По его словам, второй причиной, тормозящей внедрение роботов, является неопределенность правового поля, в котором они будут существовать.

«Мы все говорим о роботах, но не понимаем — в какой мере будет нести ответственность искусственный интеллект за ошибки? Существующее правовое поле не готово к существующим реалиям. Давайте выстроим эту работу синхронно, так как есть риск, что наши разработки будут противоречить законам завтрашнего дня», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Губернатор также добавил, что Томская область готова стать пилотным регионом для апробации новых правовых режимов.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко в ходе съезда отметил, что снятие законодательных преград позволит конкурировать с западным рынком.

«Наша задача как законодателей — подготовить законодательство для новаций, модернизировать его, чтобы сделать нашу страну передовой и конкурентоспособной на мировом рынке», — отметил Денис Кравченко.

IV Съезд инженеров Сибири открылся в Томске понедельник и продолжит работу во вторник. Съезд проходит раз в четыре года.

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