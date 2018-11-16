Девушка попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 19 ноября, в Томске на ул.Мокрушина, 3 сбили девушку-пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.50. Здесь 32-летний водитель сбил девушку, которая, по предварительной информации, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушке оказали разовую помощь. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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