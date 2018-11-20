Осужденный экс-глава ипотечного агентства Томской области выплатит региону почти 400 млн руб.

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Осужденный в сентябре 2017 года экс-директор ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» (РИАТО) выплатит региону 396 млн рублей убытков, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Томской области.

Речь идет об Александре Буянове, признанном виновным по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребления полномочиями).

Прокуратура Томской области после вынесения приговора Александру Буянову обратилась в Кировский районный суд Томска с заявлением о возмещении убытков, возникших у региона в связи с выплатами по облигационному займу как гаранта по обязательствам РИАТО.

Суд в удовлетворении этих требований отказал, затем прокуратура обратилась в Томский суд с апелляционным представлением.

«При рассмотрении уголовного дела судом достоверно установлен размер причиненного ущерба, так как данное обстоятельство влияет на квалификацию совершенного преступления. На момент рассмотрения причиненный ущерб ни ответчик, ни ранее возглавляемое им общество не возместили», — изложена в пресс-релизе позиция прокуратуры.

Вторая инстанция отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования прокурора в размере 396 млн рублей (с учетом уже поступивших в бюджет денежных средств в счет возмещения причиненного ущерба в сумме 12 млн рублей).

Как сообщалось, РИАТО строило коттеджный поселок «Снегири». Агентство для финансирования проекта выпустило облигации, обеспечив их гарантией Томской области в размере 507,5 млн рублей.

В 2012 году МВД по Томской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями со стороны Александра Буянова (с мая 2012 года отстранен от должности).

Дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения законодательства при строительстве поселка «Снегири». Результатом злоупотреблений со стороны руководства компании явилось резкое ухудшение финансового состояния РИАТО и, как следствие, взыскание с бюджета Томской области денежных средств в сумме 69 млн рублей на погашение облигаций.

В сентябре 2017 года Кировский районный суд приговорил Александра Буянова к четырем годам колонии общего режима.

Также сообщалось, что РИАТО пыталось продолжать деятельность после дефолта, создало дочернюю компанию, которая должна была заниматься развитием сектора арендного жилья и реализацией госпрограмм «Жилье для российской семьи», «Стимул» и других. Достраивать поселок должен был новый инвестор — ЗАО «Автомир».

В настоящее время ОАО «РИАТО» находится в стадии банкротства — в отношении компании открыто конкурсное производство.

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