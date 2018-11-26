Томские спасатели помогли женщине, чья рука застряла в миксере
26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Сегодня утром, 26 ноября, сотрудников областной поисково-спасательной службы вызвали в магазин «Быстроном» на ул.79 Гв.Дивизии, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).
«В цеху производства кондитерских хлебобулочных изделий у женщины зажало руку в механизме миксера для теста», — сообщил Иван Темерев.
Спасатели с помощью гидравлических инструментов примерно за 15 минут перекусили основной штифт и освободили руку.
По словам медиков, у женщины есть переломы, но вроде бы все не очень критично.
Тэги/темы: