Томские спасатели помогли женщине, чья рука застряла в миксере

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2018 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня утром, 26 ноября, сотрудников областной поисково-спасательной службы вызвали в магазин «Быстроном» на ул.79 Гв.Дивизии, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

«В цеху производства кондитерских хлебобулочных изделий у женщины зажало руку в механизме миксера для теста», — сообщил Иван Темерев.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов примерно за 15 минут перекусили основной штифт и освободили руку.

По словам медиков, у женщины есть переломы, но вроде бы все не очень критично.

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