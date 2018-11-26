Перед Новым годом запускаются дополнительные рейсы Томск - Екатеринбург

26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В среду, 28 ноября, авиакомпания «РусЛайн» открывает дополнительные рейсы по направлению Томск – Екатеринбург. Добавочные рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям до 30 декабря, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Вылет из Екатеринбурга в 1.20, из Томска - в 6.15 (указано местное время для каждого аэропорта). Таким образом, лётная программа авиакомпании «РусЛайн» по направлению Томск-Екатеринбург увеличится до 4 раз в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье).

Напомним, что выполнение регулярных рейсов в Екатеринбург и наличие доступного для пассажиров тарифа стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов. Именно в ее рамках осуществляется субсидирование региональных маршрутов из федерального и региональных бюджетов.

Билеты можно приобрести во всех авиакассах города.

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