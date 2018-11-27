Сегодня в томском ТЮЗе пройдет антитеррористическая тренировка

27 ноября 2018 / Томский Обзор

В период с 27 по 28 ноября 2018 года Оперативный штаб в Томской области проводит комплексную тренировку сил и средств группировки по пресечению условного террористического акта Томском областном театре юного зрителя (пер. Нахановича, 4).

Как уточняют в пресс-службе регионального УФСБ, по городу будет ездить спецтехника и автомобили экстренных служб. К тренировке привлечены сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии по Томской области.

Томичей просят с пониманием отнестись к проведению мероприятий, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

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