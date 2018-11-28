В Томске пройдет фотовыставка о жизни «других» людей

28 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Фотовыставка «Это не так» в рамках социологического проекта «Лицом к лицу» откроется в эту субботу в 16:00 в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а). Герои выставки — люди, сталкивающиеся с определенными стереотипами в обществе из-за их отличий от окружающих: альбинос, неизлечимо больной, глухонемой и человек, занимающийся киберспортом.

По словам одного из кураторов проекта, героев выбирали двумя способами: люди могли заполнить форму заявки в группе, где рассказывали о своих особенностях и ощущении себя в обществе, а также команда организаторов занималась поиском героев с актуальными проблемами, поэтому получился разноплановый подбор участников. Человек, занимающийся киберспортом, например, попал в проект, потому что в обществе устоялось мнение, что это не спорт, а лишь развлечение и на этом нельзя заработать денег, а киберспортсмены — не состоявшиеся в жизни люди.

Цель выставки — привлечь внимание к ярлыкам и суждениям, существующим в обществе о людях и показать, что зачастую они безосновательны. Текст для подписей фотографий был предложен самими героями и состоит из стереотипов, с которыми им приходилось сталкиваться в обществе. Само название выставки «Это не так» говорит о том, что участники не согласны с существующими предубеждениями.

Экспозиция продлится три дня, в течение которых посетители смогут ознакомиться со снимками Екатерины Пинясовой и Ирины Сабостьян, а также посетить несколько мероприятий:

3 декабря в 18:30 пройдет лекция социолога, преподавателя ТГУ Романа Александровича Быкова, который даст научное объяснение явлению «социального буллинга», а также рассмотрит этапы формирования стереотипов и причины, по которым они поддерживаются.

4 декабря в 18:30 будет организована встреча с участниками проекта «Лицом к Лицу», которые расскажут собственные истории и ответят на вопросы.



Время работы: 1 декабря с 16.00 до 18.30, 3 декабря с 12.00 до 19.30, 4 декабря с 12.00 до 19.30.

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