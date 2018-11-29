Бывший топ-менеджер китайского лесопромышленного комплекса в Томской области подал иск о его банкротстве

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2018 // Фото: PIxabay.com

Коммунальное предприятие ООО «Акос» подало в Арбитражный суд Томской области иск о банкротстве АО «РусКитИнвест» (СП двух китайских госкомпаний), которому принадлежит Асиновский лесопромышленный комплекс (ЛПК) в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Иск подан 28 ноября, к производству пока не принят. Требования составляют 39,669 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Акос» намерен обратиться в суд с таким иском. Директор компании Борис Казначеев пояснил «Интерфаксу», что компания занимается оказанием «РусКитИнвесту» услуг водоснабжения и водоотведения. Намерение обратиться в суд о банкротстве ЛПК он назвал «техническим моментом».

В марте и июне 2018 года Арбитражный суд Томской области удовлетворил два иска «Акоса» к «РусКитИнвесту» на общую сумму 39,82 млн рублей. Оба иска касаются компенсации негативного воздействия на работу центральной системы водоотведения по договору на оказание коммунальных услуг, заключенному в 2016 году. В тот период Б.Казначеев, возглавляя ООО «Акос», занимал также пост заместителя гендиректора ЗАО «РосКитИнвест» (ныне — АО «РусКитИнвест»).

«РусКитИнвест» реализует в Томской области инвестпроект по строительству лесопромышленного комплекса. Компания строит несколько объектов в городе Асино. Так, уже вышли на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски, в планах — ввести уже построенный завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей.

Б.Казначеев занимал должность замгендиректора «РосКитИнвеста» до начала 2017 года. После вхождения в проект нового совладельца (помимо китайской AVIC Forestry, акционером стала Хубэйская лесопромышленная компания «Фухань») он покинул пост вместе с прежним гендиректором ЛПК Пэном Гоцином.

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