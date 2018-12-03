Томские медики спасли пассажирку авиарейса «Чита-Москва», совершившего вынужденную посадку

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: Область здоровья

Самолет, выполнявший рейс Чита-Москва, совершил посадку в 10:25 из-за того, что 56-летней пассажирке стало плохо во время полета. В аэропорту его встречала реанимационная бригада станции скорой медицинской помощи, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Врач анестезиолог – реаниматолог совместно с медбратом-анестезистом на месте провели ряд реанимационных мероприятий: непрямой массаж сердца, интубацию трахеи, катетеризацию центральной вены, электрокардиографию и электроимпульсную терапию. Реанимационные мероприятия прошли успешно. Затем бригада скорой помощи доставила женщину в клиники СибГМУ. Во время транспортировки проводился мониторинг жизненно важных функций организма, искусственная вентиляция легких.

Женщина находится в реанимационном отделении, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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