Ещё три деревянных дома Томска ушли «за рубль»

3 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова

Три деревянных дома Томска будут отремонтированы в рамках муниципальной программы «Аренда за рубль». Инвесторам переданы дом-памятник регионального значения на ул. Советская, 93, а также дома по ул. Октябрьская, 30 и по ул. Гоголя, 16, сообщает пресс-служба администрации города.

Дом на ул. Гоголя, 16 входит в так называемый «аспирантский городок». Инвестор, который взял его в аренду, рассматривает возможность в будущем оформить право аренды и на остальные дома из этого архитектурного комплекса, с перспективой создания здесь гостиницы.

Таким образом, по программе «Аренда за рубль» сегодня в Томске переданы 19 деревянных зданий, в том числе четыре памятника (ул. Тверская, 66, Советская, 93, Савиных, 10а, Пушкина, 28а). Всего в рамках проекта ищут своих арендаторов 50 томских деревянных домов.

По словам председателя комитета по сохранению исторического наследия Никиты Кирсанова, список проекта «Дом за рубль» в ближайшее время дополнят и каменные дома, например, такие как здание по ул. Свердлова, 4.

Программа «Аренда за рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливаются поэтапно – на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляется первая льгота по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются ещё на два года. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

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