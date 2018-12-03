В Томской области по-прежнему самый низкий уровень безработицы в Сибири

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Уровень общей безработицы в Томской области составил 5 % - это наименьший показатель среди регионов Сибири. Такие результаты были получены в ходе исследований рабочей силы за август-октябрь 2018 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На втором месте Красноярский край — 5,2 %, далее следуют Кемеровская область — 5,9 %, Новосибирская и Омская области — 6,2 %.

Самый высокий уровень общей безработицы среди регионов Сибирского федерального округа зафиксирован в Республике Тыва — 12,3 %.

Напомним, по данным выборочных обследований рабочей силы за декабрь 2017 года – февраль 2018 года, уровень общей безработицы в Томской области составлял 4,8%.

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