Томский аэропорт назовут в честь авиаконструктора Николая Камова

5 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

По итогам голосования конкурса «Великие имена России» томскому аэропорту Богашево будет присвоено имя Николая Камова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Авиаконструктор набрал 42 % голосов (32 671), опередив космонавта Николая Рукавишникова на 1 % (31 115). Знаменитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16 % участников голосования (12 604).

Имя томскому аэропорту выбирали более 76 тыс. человек. Всего в общенациональном проекте по присвоению имен 47 аэропортам страны приняли участие 5,5 млн человек.

Финальное голосование проходило с 12 по 30 ноября на сайте конкурса, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», по телефону «горячей линии», на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» и с использованием анкет, которые раздавали участники движения «Волонтеры Победы» в университетах, крупных торгово-развлекательных центрах Томска и Северска и в аэропорту Богашево.

Николай Ильич Камов — выпускник Томского технологического института 1923 года, авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка», основатель мирового вертолетостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР. Также вошел в историю как самый молодой студент Томского политеха — Камов был зачислен в вуз в возрасте 15 лет. Именно Камов предложил само слово «вертолет».

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