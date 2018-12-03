В Томске обсудят цифровую трансформацию региона

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2018 // Фото: leader-id.ru

Семинар «Введение в цифровую экономику и цифровые платформы» пройдет в томской «Точке кипения» 5–6 декабря текущего года, сообщают организаторы.

Эксперт семинара — Румянцев Владимир Юрьевич, специалист в области цифровой трансформации отдельных индустрий и сегментов рынков. Учредитель Фонда развития цифровой экономики «Цифровые Платформы», инициатор проекта SmartCat.ai, основатель «NI-HAO.ru О Китае на русском», kitaitorg.ru, ментор CarCoin.ru.

Более 20 лет опыта в построении и развитии собственного бизнеса в различных отраслях экономики, из которых 12 лет работы с цифровыми платформами в разных стадиях развития от идеи до масштабирования.

Владимир Юрьевич в первый день семинара прочитает две лекции по темам «Методологические ответы на вызовы национальных проектов России 2018» и «Опыт Китая», в которых сравнит цифровую экономику разных стран, поднимет тему «цифровой трансформации», ответит на вопросы, связанные с использованием государственных баз данных, и расскажет о работе регионального «центра цифрового развития».

Во второй день семинара участники будут работать по двум направлениям: проектирование Модели цифровой трансформации региона и работа по методике «Digital platform business model canvas».

В ходе мозгового штурма в рамках семинара будут выявлены и обсуждены возможности Томской области в Цифровой Экономике России и цифровой повестке ЕАЭС; первый день работы завершится рабочим совещанием «Обсуждение возможной корректировки модели и планов работы Модели цифровой трансформации Томской области».

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