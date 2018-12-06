Завтра в Томске откроется выставка-ярмарка работ осужденных

6 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: УФСИН по Томской области

Завтра, 7 декабря, Лечебное исправительное учреждение №1 (ул.Клюева, 1) откроет в Томске традиционную производственную выставку-ярмарку, сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.

Томичам покажут эксклюзивные товары для строительства, ремонта и оформления интерьера квартир, коттеджей, дач. Для посетителей выставки будут приготовлены шашлыки, мясо-гриль, буженина, соленое и копченое сало, свежий хлеб и кондитерские изделия.

«На ярмарке будет представлено множество товаров различных категорий – животноводческая продукция, швейное и полимерное производство, новогодние детские игрушки, сувенирная продукция (нарды, шахматы, картины), мебель (стулья, кресла), кованные изделия. Цены на все будут гораздо ниже рыночной стоимости, примерно процентов на 30», - рассказал ВРИО начальника ЛИУ-1 Роман Нерушев.

Он также отметил, что выставка будет проходить на открытом воздухе, однако гости смогут согреться горячим чаем.

Начало состоится в 12:00.

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