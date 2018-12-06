Томские полицейские разыскивают грабителя, забравшего из ломбарда 100 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские разыскивают грабителя, который накануне совершил нападение на один из ломбардов Томска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, нападение произошло вчера вечером, 6 декабря. Злоумышленник проник в помещение ломбарда и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 100 тыс. рублей и золотые изделия. После он скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Приметы неизвестного: внешне похож на русского, возраст около 50 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения (широкие плечи, узкая талия). Лицо округлое, кожа лица светлая, мешки под глазами. Глаза серые или голубые, округлой формы, большого размера. Голос по тону средний, говорил тихо. Предмет, похожий на пистолет, маленького размера, из металла черного цвета, на рукоятке цветная полоса.

Был одет в темную, черную, трикотажную шапку, облегающую голову, закрывала брови, светло-серый вязаный шарф (закрывал нижнюю часть лица) черную матерчатую куртку и штаны, костюм похож на спецодежду (материя плотная). Светлые трикотажные перчатки.

Всех, кто располагаете какой-либо информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефону 8 (3822) 49-90-23, а также по телефону 02 (с сотового 102).

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