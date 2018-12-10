Стартовал юбилейный конкурс «Хрустальный Томск»

Накануне в Томске состоялось открытие юбилейного фестиваля «Хрустальный Томск». В этом году за звание лучшего поборются мастера из 8 стран мира, сообщает пресс-служба мэрии.

В конкурсе принимают участие 30 команд из Италии, Малайзии, Китая, Сербии, Швейцарии, Кыргызстана, Белорусии и России. В этом году в качестве темы для творчества скульпторов выбрана «Зимняя фантазия». Сегодня мастера участвовали в блиц-турнире. За 30 минут были созданы 30 ледяных миниатюр. С понедельника и до конца недели скульпторы будут трудится над созданием зимней сказки для томичей.

Итоги фестиваля будут подведены в пятницу, 14 декабря в преддверии городского праздника «Елка-2019. Томск встречает Новый год!». Ледяные скульптуры продолжат украшать площадь Ново-Соборную на протяжении всей зимы.

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