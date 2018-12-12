Lexus и ВАЗ загорелись в Томске минувшей ночью

12 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В ночь на среду, 12 декабря, в Томске загорелись два припаркованных автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом пожаре поступило в 2.49. Во дворе дома по ул.Ивана Черных загорелся припаркованный Lexus GX 470 2008 года выпуска. В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие капота и передних крыльев, выгорел моторный отсек, закоптился салон.

Второй пожар произошел во дворе дома по ул.Партизанской, 15. В 3.18 в дежурную часть поступило сообщение о загоревшемся автомобиле ВАЗ 2109. В результате пожара обгорело лакокрасочное покрытие капота, выгорел моторный отсек. В салоне сгорела панель приборов.

Причина пожаров устанавливается.

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