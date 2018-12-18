Томичи получат доступ к детскому каналу Nicktoons

18 декабря 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Томские подписчики Домашнего, Спутникового и Мобильного ТВ от МТС получат эксклюзивный доступ к детскому каналу Nicktoons. Его подключение прошло в рамках расширения партнерства с медиахолдингом Viacom International Media Networks.

Томские подписчики уже могут смотреть дополнительные каналы в рамках базового пакета. Ежегодно в эфире будут доступны более 600 часов мультсериалов, включая до 200 новых эпизодов. На телеканале Nicktoons можно смотреть самые известные и любимые мультфильмы, подобранные специально для мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 10 лет. Юным телезрителям покажут хиты Nickelodeon и лучшие шоу для семейного просмотра.

Дети и взрослые оценят в эфире Nicktoons такие мультсериалы для семейного просмотра, как «Кунг-фу Панда», «Пингвины из Мадагаскара», «Монстры против пришельцев», «Эй, Арнольд!», «Аватар: легенда об Аанге» и «Аватар: легенда о Корре» и, конечно, хиты Nickelodeon: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Добро пожаловать в Вэйн», «Волшебные покровители» и другие.

«Мы рады включению в нашу сетку вещания нового канала Nicktoons, который будет представлен на эксклюзивной основе в сетях МТС в составе Базового пакета. Мы уверены, наши юные зрители и их родители по достоинству оценят новый канал, который станет доступен в преддверии новогодних каникул. Появление новых каналов с качественным контентом — основной тренд в развитии платного телевидения, который позволяет зрителям получать сервисы, удовлетворяющие высоким запросам», – комментирует запуск нового канала в телесервисах МТС директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ Наталья Братчикова.

Елена Бальмонт, старший вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Грузии, Украине, странах Балтии и СНГ: «Канал для детей от 6 до 10 лет будет распространяться только в МТС. Эксклюзивная дистрибуция телеканала говорит о высокой ценности и востребованности нашего контента и о новом этапе стратегического партнерства с оператором. Мы уверены, что Nicktoons будет пользоваться успехом в России».

Несколько ведущих каналов медиахолдинга Viacom International Media Networks уже доступны и пользуются популярностью в телевизионных сервисах МТС. Это Nickelodeon Россия, MTV Россия, Paramount Comedy и Spike, которые пользуются популярностью у зрителей. Подписчикам VOD-услуг МТС также стал доступен контент Nickelodeon и Nick Jr., а теперь станет доступен и контент канала Nicktoons Телеканал Nicktoons пополнил библиотеку популярных детских телеканалов Viacom в России, подписчики телевизионных сервисов МТС могут его смотреть с декабря 2018 года.

Тэги/темы: