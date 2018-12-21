Более 30 домов вместе с котельной остались без холодной воды из-за аварии в Колпашеве

21 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Порыв на сетях холодного водоснабжения произошел вечером в четверг в городе Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.

«В зону отключения попало 30 частных домов и три многоквартирных дома, в которых проживают 163 человека, в том числе 35 детей. Социально-значимых объектов в зоне отключения нет», — говорится в материалах администрации Колпашевского района.

Также под отключение попала котельная «Звезда».

Отмечается, что в зоне аварии есть две водозаборные колонки. При необходимости власти готовы организовать подвоз воды, однако пока звонков от населения не поступало.

ООО «Водоканал-1» в четверг вечером не успело ликвидировать аварию из-за низкой температуры и темноты, работы планируется продолжить в пятницу.

В МУП «Пламя», которое эксплуатирует котельную «Звезда», агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что из-за аварии котельная прекратила подачу горячей воды, но подача отопления абонентам не прекращалась. При этом на предприятии не уточнили количества абонентов, оставшихся без горячей воды.

По данным синоптиков, утром в Колпашеве столбик термометра опустился до минус 20 градусов.

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