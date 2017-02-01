Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в феврале

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2017 // Фото: flickr.com

АВТОР Мария Симонова

Томская театральная жизнь постепенно становится более насыщенной. Бесконечные праздничные сказки-«елочки» и январское затишье остались позади.

Февраль не то что бы поразит количеством событий, но поводов немедленно отправиться в театр становится больше. Самое заметное оживление, как и обычно, в Томском театре юного зрителя, где ожидаются и гастроли, и новый спектакль для детей. Впрочем, премьера в феврале и в театре Драмы.

Гастроли Северского театра для детей и юношества

16, 17 февраля, 19:00, Томский областной театр юного зрителя

Северский театр для детей и юношества часто выбирается на гастроли в Томск именно в феврале, не стал исключением и нынешний год. Хотя за последние пару лет северский коллектив серьезно изменился. В театре больше не работает 24 года возглавлявшая его режиссер Наталья Корлякова, ушли некоторые ведущие артисты. Постановки нынешнего художественного руководителя СТДЮ Никиты Ширяева и то, чем живет театр сегодня, каким он стал, в Томске впервые удастся посмотреть в ТЮЗе в феврале. При любом раскладе можно быть уверенным: в СТДЮ великолепная труппа. А в спектаклях можно будет увидеть Светлану Панжеву, Сергея Иванова, Любовь Усольцеву, Наталью Носову, Наталью Гитлиц, Анатолия Кудрявцева, Дениса Иванищева, Руслана Ковязина, Наталью Дуброву.

16 февраля северчане сыграют «Еще не вечер!», комедию по пьесе Флорида Булякова «Выходили бабки замуж». История разворачивается в женском общежитии. Ее героини мечтают о семейном счастье. Постановка и сценография Никиты Ширяева.

17 февраля есть возможность посмотреть «Семейный портрет с посторонним», также постановку Никиты Ширяева, художником которой был Владимир Левин. Комедия Степана Лобозерова была популярна в российских театрах в 90-х-начале 2000-х. Так, «Семейный портрет с посторонним» несколько лет шел в томской Драме. Во время гастролей можно узнать, насколько история о командировке молодого городского художника Виктора в деревню и забавные приключения нелепых героев рассмешат зрителей сегодня.

Премьера спектакля «Шуршик»

18, 19 февраля, 11:00, 14:00. Томский областной театр юного зрителя

В феврале зрители впервые увидят Шуршика. Этот необычный герой, выдуманный драматургом Владимиром Орловым — часовой, он обитает в часах и учит детей ценить время, в честь него спектакль и будет называться «Шуршиком». Новую сказку для детей дошкольного и младшего школьного возраста в ТЮЗе ставит актер театра Всеволод Трунов. С помощью истории о Шуршике режиссер хочет наглядно показать зрителям, как важно бережно относиться ко времени, отличать часы отдыха от тех, которые потрачены на полезные дела. Конечно, как и во всякой сказке, не обойдется без волшебства.

Художником постановки будет Наталья Абрамова, актриса драматического театра, уже занимавшаяся сценографией нескольких детских спектаклей. Вероятно, герои спектакля будут рисовать, причем не с помощью модных девайсов, а на настоящих листах альбомной бумаги, которая скоро будет казаться нам уже чем-то экзотическим. Действие обещают насытить музыкой. Песни специально для «Шуршика» пишет томский музыкант Марат Нагаев.

В сказке играют Елена Ильина, Марина Фадеева, Кирилл Фриц, Екатерина Костина, Алексей Мишагин, Ольга Ульяновская.

Поэтический вечер Евгения Казакова

25 февраля, 19:00. Hall bar

Это будет не спектакль в привычном формате, но действие театральное. Поэтический вечер Евгения Казакова — редкая возможность послушать, как один из самых известных и любимых в Томске артистов читает свои любимые стихи. Ни музыки, ни декораций — можно будет полностью сконцентрироваться на поэтическом тексте, манере чтения актера, его энергетике. Пространство для вечера — Hall bar, относительно новое томское заведение, где часто проводятся концерты. Подвал, небольшая сцена, легкий полумрак, старинные кирпичные стены и арочные своды — как тут не вспомнить легендарное арт-кафе эпохи серебряного века, «Бродячую собаку»?! В такой колоритной атмосфере стихи будут звучать органично. А сам вечер можно смело назвать действием неповторимым, поскольку в отличие от спектаклей, остающихся в репертуаре, он случится только один раз.

Премьера спектакля «Антигона в Нью-Йорке»

25 февраля, 18:00, Томский областной драматический театр

В театре Драмы премьера на малой сцене. Пьесу польского автора Януша Гловацкого «Антигона в Нью-Йорке» ставит режиссер Анатолий Глухов. Главные герои истории — эмигранты-неудачники поляк Пхелка, еврей из России Саша и пуэрториканка Анита. Им приходится терпеть лишения и быть готовыми зарабатывать на жизнь любыми способами. Неудивительно, что вся компания принимает участие в противозаконном деле и окажется замешанной в детективной истории… Как можно догадаться по названию, фабула пьесы пересекается с античной трагедией Софокла (ее героиня нарушает запрет царя Фив и хоронит тело своего брата Полиника).

Режиссер Анатолий Глухов с томской Драмой уже работал. В действующем репертуаре есть два его спектакля: «Сердце боксера» и «Пришел мужчина к женщине». Это мелодраматические истории, поставленные в традиционной манере. Скорее всего, необычных режиссерских решений не случится и на этот раз. И получится спектакль, подходящий для тех зрителей, кто ходит в театр, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Художник «Антигоны в Нью-Йорке» - главный художник театра Драмы Дмитрий Гребенкин. В спектакле заняты Владимир Тарасов, Олеся Казанцева, Антон Антонов и Владислав Хрусталев.

Фото: Мария Аникина, sevtdu.tomsk.ru, vk.com/tomtuz, pixabay.com

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