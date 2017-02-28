Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия марта-2017

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: pixabay.com

Что ожидает нас в культурной жизни Томска в марте, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Самые трогательные, самые нежные, полные романтики истории лежат в основе классических оперетт. А когда они полны экзотики и приключений, юмора и веселья, тогда они становятся просто неотразимы. Всеми этими качествами в полной мере обладает спектакль «Марица» И. Кальмана. Он уникален уже тем, что все в нем традиционно и вместе с тем необычно. Если Вы хотите получить море удовольствия и насладиться золотыми голосами ведущих артистов Московского театра оперетты, смотрите классическую оперетту И. Кальмана «Марица».

Когда и где: 1 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 1400 рублей.

Аудитория: 6+.

Герои спектакля «Любовь. Собак@Точка. RU» долго общались в интернет-сетях, пока, наконец-то, не решились познакомиться лично. Успешная бизнес-вумен в сфере недвижимости и известный врач — пластический хирург, — разве они не созданы друг для друга?

Когда и где: 10 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2200 рублей.

Аудитория: 12+.

Знаменитая рок-опера Э. Л. Уэббера осмыслена театром «Рок-опера» как мистерия, рассказывающая в первую очередь о Христе. Соответственно поставленной задаче, Г. Кружковым и М. Бородицкой был осуществлен перевод непростого либретто Тима Райса, максимально приближенный к тексту Евангелия. Эта опера — о любви и предательстве, о противостоянии личности и толпы, о поиске ответов на вечные вопросы.

Когда и где: 12 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2000 рублей.

Аудитория: 12+.

Благодаря постановке и игре актеров, зрители как будто переносятся в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров и волшебные звуки музыки буквально притягивают к себе и очаровывают. Роль Воланда исполняет Владимир Стеклов.

Когда и где: 14 марта в Театре Драмы.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 2000 рублей.

Аудитория: 16+.

«Юнона» и «Авось» — одна из самых известных рок-опер на российской сцене. Авторы — русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. В спектакле заняты блестящие московские артисты — звезды новой волны. Великолепные хореографические номера делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем.

Когда и где: 13 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 3000 рублей.

Аудитория: 12+.

С самого начала Srnec оставил свой след как театр уникальных художественных качеств, которые выходят за рамки стандарта большинства своих сверстников. Принцип черного света театра, изобретенный основателем и художественным руководителем Иржи Srnec, основан на новой творческой эксплуатации: простой трюк, так называемого «черного кабинета», в котором актеры, одетые в черное и использующие черный реквизит не могут быть видны зрителям. Реквизит и все остальные объекты двигаются, и, кажется, они живут своей уникальной жизнью.

Когда и где: 18 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 1000 — 2400 рублей.

Аудитория: 6+.

Концерты

Томский Академический симфонический оркестр музыкально представит целую антологию самых культовых кинолент, таких как «Крёстный Отец», «Звёздные войны», «Миссия», «Мужчина и женщина» и других. Ну, а особую атмосферу Запада XX столетия создадут участники томской студии манги, аниме и косплея «Howl» в образе Чарли Чаплина и других звёзд.

Когда и где: 5 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 — 1100 рублей.

Аудитория: 6+.

Свое двадцатилетие музыканты решили отмечать громко, ярко и весело! Ребята, однако, не спешат раскрывать всех секретов, но уже известно, что для двадцатилетия были выбраны самые известные и любимые фанатами песни, свежие и старые композиции, становившиеся лидерами всевозможных хит-парадов.

Когда и где: 10 марта в Teatro.

Время и стоимость билетов: 19:00, от 1000/1500 рублей.

Аудитория: 12+.

Таинственные звуки странных инструментов, мистическая атмосфера и завораживающая музыка, сокрытые масками лица, фигуры, словно сошедшие с картин Иеронима Босха и… драйв средневекового рок-концерта в большом шоу группы Flos Florum «Приношение Босху»! 500-летию со дня смерти Иеронима Босха посвящается.

Когда и где: 11 марта в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 — 500 рублей.

Аудитория: 12+.

С годами концерты у ЧАЙФа получаются все лучше и лучше. Четверо уральских парней знают секрет, который неизменно приводит к аншлагам на их концертах. Из давно известных песен, из немудреных аккордов и дружеских перепалок между музыкантами на каждом концерте возникает атмосфера душевности и братства. Каждый из них явно не обходится без волшебства: в каком бы настроении не пришел зритель, уходит он гарантировано в хорошем. Зрителю ЧАЙФа посвящается новый тур группы с говорящим душевным названием — «Вместе теплей».

Когда и где: 13 марта во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1500 — 4000 рублей.

Аудитория: 6+.

«Матрицу» можно с уверенностью отнести к разряду супер-групп. В ней собрались легендарные для отечественного рока личности, уже давно зарекомендовавшие себя в других коллективах, таких как «Агата Кристи», «Наив», «Янг Ганз». Роково-синтетическая музыка, дерзкая, но выразительная лирика и провокационный имидж прославили коллектив «Глеб Самойлоff & The MATRIXX», сделав группу ярчайшим явлением альтернативной сцены.

Когда и где: 26 марта в ЦК ТГУ.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1200 — 2500 рублей.

Аудитория: 16+.

Кино

Фантастический боевик «Логан»

В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

В главных ролях: Хью Джекман, Бойд Холбрук, Патрик Стюарт, Дорис Моргадо, Ричард Э. Грант, Стивен Мерчант, Дафни Кин, Элизабет Родригес, Эрик Ла Салль, Мэри Пейтон Стюарт.

Когда и где: со 2 марта в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 18+.

«Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)»

В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.

В главных ролях: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Ширли Хендерсон, Анжела Недялкова, Ирвин Уэлш, Саймон Вейр, Карл Арге.

Когда и где: с 8 марта в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

Фантастика «Конг: Остров черепа»

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

В главных ролях: Том Хиддлстон, Кори Хоукинс, Бри Ларсон, Сэмюэл Л. Джексон, Тоби Кеббелл, Джон Гудман.

Когда и где: с 9 марта в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 13+.

Фэнтезийный мюзикл «Красавица и чудовище»

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

В главных ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Юэн МакГрегор, Гугу Эмбата-Ро, Эмма Томпсон, Стэнли Туччи, Джош Гад, Иэн МакКеллен, Кевин Клайн.

Когда и где: с 16 марта в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 6+.

Фильм-концерт «Rammstein: Paris!»

Легендарная группа RAMMSTEIN выпускает полнометражный арт — проект «Rammstein: Paris!» во всех кинотеатрах 23 марта 2017-го года. Будет только один эксклюзивный показ. Созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций киноконцерт знаменитого шведского режиссёра Йонаса Окерлунда с новой стороны покажет захватывающие эмоции и трепет от неподражаемого шоу Rammstein. «Rammstein: Paris!» — это абсолютное пиршество для всех органов чувств: тёмная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях» и всепоглощающий запах Бензина…

В главных ролях: Тилль Линдеманн, Рихард Круспе, Пауль Ландерс, Оливер Ридель, Кристиан Лоренц, Кристоф Шнайдер.

Когда и где: с 23 марта в «Киномаксе».

Аудитория: 12+.



Фантастика «Призрак в доспехах»

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.

В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Уинкотт, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано, Чин Хань, Кристофер Оби, Ран Вэй.

Когда и где: с 30 марта в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis.

Аудитория: 16+.

Выставки

Чёрно-белые классические работы сочетаются с экспериментальными и работами, в которых явно видно влияние современной живописи. Большой блок мультимедийных проектов познакомит зрителей с созданными автором фотофильмами.

Когда и где: до 8 марта в Художественном музее.

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей.

Аудитория: 18+

Фестиваль включает в себя выставку кукол в различных техниках исполнения, семинары, мастер-классы, спектакли и ярмарку-продажу продукции умельцев прикладного творчества.

Когда и где: до 31 марта в Доме искусств.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 6+

На выставке представлены иконы из фондов Томского областного краеведческого музея. Коллекция музея начала формироваться с первых лет создания, начала 1920-х годов — периода начала массового закрытия в городе Томске домовых церквей, затем приходских церквей и кафедрального собора, разрушенного в начале 1930-х. Именно тогда благодаря сотрудникам музея под руководством его заведующего Михаила Бонифатиевича Шатилова удалось сохранить и спасти большое количество икон из закрываемых и разрушаемых храмов. Впоследствии коллекция пополнялась за счет передачи музею от жителей города и области.

Когда и где: до 8 апреля в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Стоимость билетов: 50 рублей.

Аудитория: 16+.

В настоящем проекте участники выступают в несколько непривычном амплуа. Юлия в качестве художника изобразительного ряда, Анатолий — в качестве городского фотографа. Но и здесь им удается продемонстрировать образцовый вкус, острую наблюдательность, умение создавать атмосферу и репрезентировать взгляды своего поколения.

Когда и где: до 5 марта в СФ ГЦСИ.

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 16+.

Общество

В ходе рассказа будут продемонстрированы репродукции работ молодых томских художников, снимки с экспозиций. Слушатели получат развернутое представление о работе в независимом выставочном проекте.

Когда и где: 2 марта в СФ ГЦСИ.

Время и стоимость билетов: 18:30, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Подарки для любимых.

Когда и где: 3 — 5 марта в здании «1000 мелочей».

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 0+.

Здесь вы можете купить уникальные изделия в подарок для своих родных и любимых в преддверии праздников. В программе: ярмарка подарков, музыка, фудзона, шоурумы.

Когда и где: 4 марта в пространстве «Высоко».

Время и стоимость билетов: 11:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Площадка BlackBox проводит для всех желающих открытый день знакомства с разными видами игр. В программе: живые игры / live-action roleplaying; словесные ролевые игры / tabletop rpg; настольные игры; коллекционная карточная игра Magic: the Gathering. Приходите сами и приводите друзей!

Когда и где: 4 марта на игровой площадке BlackBox.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Здесь вы сможете приобрести оригинальные, эксклюзивные подарки для себя и своих любимых. А также погрузится в атмосферу волшебства и творчества, посетив бесплатные мастер-классы.

Когда и где: 4 и 5 марта в галерее «Красный экспресс».

Время и стоимость билетов: 11:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Наши предки с огромным уважением относились к женщине, она была хранительницей домашнего очага, уюта, от нее зависела гармония в семье. Во время экскурсии гости услышат рассказ об одежде, быте и традициях воспитания девушек, познакомятся с богами, помогающими и покровительствующими им.

Когда и где: 8 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 13:00, 100 — 120 рублей.

Аудитория: 7+.

В программе: благотворительный концерт, семинар «Гуманное отношение к животным», hand made и книжная ярмарки, все средства от продажи с которых поступят на содержание и лечение подопечных БФ «Зоозащита», а также на поддержку программы «Сердечные котики. Доступная стерилизация» от ТЗД «Друзья животных».

Когда и где: 11 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 17:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Приглашаем встретить этот праздник весны и солнца вместе! Вас ждут народные игры и веселые хороводы, сожжение чучела грозной Зимы — Марены. А после всех угостят теплым ароматным травяным чаем из самовара со вкусными блинчиками. Вас ждет необычный мастер-класс по лепке традиционной игрушки из соленого теста, мы нарисуем песком весенние истории, удивим детским спектаклем и многое другое.

Когда и где: 25 марта в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00 — 15.00, вход свободный.

Аудитория: 3+.

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