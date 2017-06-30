Афиша Томска.

Ожидаемые мероприятия июля-2017

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2017 // Фото: Pixabay.com

Что ожидает нас в культурной жизни города в июле, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Дюймовочке пришлось много испытать: её украли у мамы, хотели выдать замуж то за Жабу, то за Крота, но она оставалась всегда доброй, нежной и отзывчивой. Крошечная девочка спасла от смерти ласточку, и та унесла малышку в страну эльфов и фей, где они и познакомились. И сегодня для ребят в своем волшебном театре эльфы и феи показывают эту замечательную сказку.

Когда и где: 1 июля в театре «Скоморох»

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 — 250 рублей

Аудитория: 5+

Пьеса молодого драматурга Ярославы Пулинович «Как я стал…» написана, как пишут дневник — от первого лица, откровенно, не стесняясь и не подбирая фраз. Оказавшись в зрительном зале, по воле мощного, реалистичного текста зритель становится пятым действующим лицом — тем самым дневником, которому главный персонаж Саша доверяет свои воспоминания о произошедшем.

Когда и где: 4 июля в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 рублей

Аудитория: 18+

Последняя и самая известная музыкальная комедия азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан», написанная им в Санкт-Петербурге в 1913 году и со стремительной скоростью завоевавшая весь мир.

Действие спектакля происходит в Шуше (Карабах), на дворе конец XIX века. Молодой, удачливый купец Аскер, прибывает в скверном настроении, он тоскует и хандрит. Тетя Аскера — Джахан, не понимает состояния племянника, и лишь его слуга — Вели, знает истинную причину поведения хозяина. Дело в том, что Аскер хочет жениться, но суровые мусульманские обычаи, запрещают жениху видеть суженую до свадьбы. Наперекор этому, жениться Аскер хочет только на той девушке, которую он увидит и полюбит.

Когда и где: 12 июля в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью…

Когда и где: 9 июля в театре кукол «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, 100 — 500 рублей

Аудитория: 12+

Концерты

2 июля пройдет I тур конкурса. Наряду с дебютантами, на сцене выступят и участники прошлых лет как с новыми, так и уже с полюбившимися томичам и гостям города песнями.

Когда и где: 2 июля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

На один вечер вы перенесетесь на улочки Парижа и услышите аутентичное исполнение музыки Вечного города. Paris Sepia это два талантливых музыканта — Susan Severson (аккордеон и вокал) и Jean-Paul Barbier (банджо). Они играют популярную парижскую музыку прошлого века.

Когда и где: 6 июля в джаз-кафе Underground

Время и стоимость билетов: 20.00, 100 — 400 рублей

Аудитория: 18+

Лучшая этно-музыка и необычные мастер-классы — все это вас ждет приятным летним вечером:)

Когда и где: 8 и 22 июля в парке на Белом озере

Время и стоимость билетов: 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Четыре томские пианистки создали уникальный ансамбль. Все они являются преподавателями и концертмейстерами Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова. 13 июля вы имеете шанс увидеть и послушать коллектив в Органном зале!

Фортепианный квартет: Светлана Чудакова, Валентина Шитикова, Алиса Ефромеева, Наталья Ченкова.

Когда и где: 13 июля в органном зале Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 250 — 350 рублей

Аудитория: 6+

В программе:

— концерт южнокорейской группыViolet Tree;

— большая K-POP-вечеринка;

— магазинчик K-POP товаров и атрибутики;

— огромная компания единомышленников и многое другое!

Когда и где: 26 июля в баре Rockot

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Фантастический боевик «Человек-паук: Возвращение домой»

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

Когда и где: с 6 июля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле

Аудитория: 13+

Драма «Во всем виноват енот»

Говард Уэйкфилд, преуспевающий юрист, верный муж, заботливый отец двух дочерей, однажды круто изменил свою жизнь. Это произошло внезапно, когда он подходил к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Уэйкфилд оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда были видны светящиеся окна его гостиной. Накрыт стол, домочадцы ждут отца. «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» — подумал Говард и решил… остаться жить на чердаке.

Когда и где: с 6 июля в Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 18+

Фантастический боевик «Планета обезьян: Война»

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Когда и где: с 13 июля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакеле

Аудитория: 13+

Военная драма «Дюнкерк»

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Когда и где: с 20 июля в «Киномире», «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 13+

Драма «Роковое искушение»

Закрытый пансион для девушек был надежно спрятан от внешнего мира до того дня, пока искавший помощи и укрытия молодой человек не ступил за его ворота. С этого мгновения таинственный особняк оказался в плену рокового искушения…

Когда и где: с 27 июля в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis

Аудитория: 18+

Выставки

Выставка постеров живописных полотен из фондов Томского областного художественного музея посвящена теме интерьера и охватывает период от XVII века до наших дней.

Когда и где: до 20 июля в Доме ученых Академгородка

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 6+

На этой уникальной выставке Вы своими глазами увидите редкие и удивительно красивые янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад!

Когда и где: до 15 августа в краеведческом музее

Стоимость билетов: 100 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Вы увидите коллекцию голографических картин, знаменитых шедевров: «Памятник Петру I», «Чернильница Екатерины II», «Рыба-дракон», «Ника Самофракийская» (самый знаменитый экспонат Лувра), «Шпага Нельсона», «Украшения Киевской Руси» ХII века и др. Центральное место экспозиции занимает мини-коллекция голограмм всемирно известных шедевров Эрмитажа «Золото скифов» (Гайманова чаша, серебряный ритон с головой архара, элемент Скифской пекторали).

Когда и где: до 31 августа в художественном музее

Стоимость билетов: 100 — 200 рублей

Аудитория: 0+

Начиная с 7 июля вы сможете посмотреть творчество японского художника Кацунори Хаманиси. Старинной европейской техникой гравюры меццо-тинто владеют не более 500 художников во всем мире. Японский мастер Кацунори Хаманиси — один из них.

Когда и где: до середины августа в художественном музее

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей

Аудитория: 12+

В экспозиции выставки «Мечта и реальность» представлены графические работы, текстильные панно и авторские куклы. Тематика работ: мифология, сказки, история, классическая литература, театр.

Когда и где: до 30 июля в художественном музее

Стоимость билетов: 50 — 100 рублей

Аудитория: 0+

Общество

Тренировки имеют общефизическую направленность. По итогам проекта три самых активных участника будут награждены абонементами в один из спортивных клубов. Принять участие в проекте могут все желающие независимо от возраста.

Когда и где: каждое воскресенье на площади перед ДНТ «Авангард»

Время и стоимость билетов: 10.45, вход свободный

Аудитория: 6+

«Color Fest» — российский аналог индийского праздника весны. Главная традиция — обсыпать друг друга яркой краской. Считается, что чем сильнее человек испачкан краской, тем больше ему будет благоволить удача.

Для праздника организаторы уже закупили две тонны безопасной, гипоаллергенной, легко смывающейся краски. Краска будет выдаваться бесплатно всем гостям.

Когда и где: 1 июля в Лагерном саду

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Музей истории Томска приглашает всех на интерактивные занятия на свежем воздухе. Каждую субботу вы будете погружаться в быт наших предков, знакомиться с их традициями и обычаями.

Когда и где: 1 и 8 июля в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 14.00, 200 рублей

Аудитория: 12+

Чтобы воздух в доме был чистым, а домочадца здоровы, в старину изготавливали куклу «Кубышку-травницу». Кукла наполнялась душистыми травами. Если куколку помять руками, то по дому разнесётся травяной дух. Издревле считалось, что аромат трав отгоняет духов болезни, а также выгоняет из дому всю нечисть. Кубышка-Травница приносит здоровье и лад в дом, следит, за тем, чтобы сон был крепкий и спокойный, а хозяева дома — здоровы. Куколку ставят на видное место или у изголовья. На занятие нужно принести 2 стакана трав.

Когда и где: 7 июля в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 19.00, 500 — 700 рублей

Аудитория: 18+

В дневной программе — солнечные ванны, развлечения на свежем воздухе, увлекательный сбор палаток, купания для отважных, барбекю и коктейли. В ночной программе умопомрачительные танцы на берегу озера, костер, звездное небо, романтика! Утром — шикарный рассвет, туман и дыхание леса.

Когда и где: 1 июля на полянке в 17 км от Томска

Время и стоимость билетов: 16.00, 300 — 400 рублей

Аудитория: 18+

Newформатный авторский проект актёров ТЮЗа, который представляет собой альтернативную форму существования театра. Проект заключается в реализации и параллельном сосуществовании различных театральных форм во всевозможных театральных пространствах. Жизнь проекта будет складываться из ряда Событий. Первым шагом к реализации этой оригинальной идеи стало неофициальное закрытие театрального сезона «TUZ-XXXVI. CLOSED», которое послужило для авторов отличной возможностью осуществить так называемую «пробу пера» и убедиться в том, что такие проекты «необходимы как воздух».

Когда и где: 6 июля в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00 — 22.00, 400 рублей

Аудитория: 16+

Вас ждет необыкновенная атмосфера праздника, зажигательный и очень профессиональный ведущий, приятная музыка и отличное настроение!

Когда и где: 16 июля в Городском саду

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Фото: Данил Шостак, Виктория Евстафьева, kinopoisk.ru, Мария Аникина

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