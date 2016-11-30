В Томске пройдет сбор средств на установку памятника Суворову

30 ноября 2016 / Томский Обзор

В ДНТ «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) 18 декабря состоится сольный концерт Аршака Арзуманяна совместно с музыкальной кавер-группой «Rich motif». Во время концерта будет организован сбор средств на установку в Томске памятника Суворову.

«Я долго решался, думал о самом приемлемом формате и о том, как заинтересовать максимальное количество зрителей. Масштабности придаёт факт участия в концерте очень известных и профессиональных музыкантов нашего города. Таких, на пример, как клавишник Георгий Фефелов, с которым мы как раз и организовали кавер-группу «Rich motif» — сообщает Аршак.

В программе вечера произведения российской, армянской и зарубежной эстрады. Концерт начнется в 19.00. Вход - по пригласительным билетам, находящимся у распространиетелей.

Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в сборе средств на установку памятника великому русскому полководцу А.В.Суворову, а также в фонд помощи Алены Петровой. Такую инициативу распределения средств, собранных с концерта взяла на себя армянская диаспора томской области.

Как сообщил глава диаспоры Рубен Манукян, памятник будет установлен в знак благодарности от лица всего армянского народа ликвидаторам последствий землетрясения в Армении в 1988 года, прибывавшим на помощь с территории Томской области.

«Памятник уже готов и проходит все необходимые проверки. А плановая установка назначена на май 2017 года. Памятник планируют поставить по улице Суворова, на против Томского автомобильно-дорожного техникума», — сообщил Рубен Манукян.

С инициативой благоустройства улицы Суворова в Томске и установки на одном из ее участков памятника Суворову союз армян выступил в 2014 году. Кому поставить памятник горожане выбирали посредством онлайн-голосования.

Узнать подробности о мероприятии или заказать билеты на концерт можно здесь.

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