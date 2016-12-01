В Томске разработали настольную игру для профилактики ВИЧ/СПИД

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2016 // Фото: Sweeperaids.ru

В этом году в Томске была разработана настольная игра «Проект С.В.И.П.Е.Р. Лаборатория» — первая в мире игра, нацеленная на профилактику ВИЧ.

Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Сибирь» рассказали представители Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД - главный врач центра Александр Чернов и врач-методист Владимир Кириленко.

Игра - часть интерактивного профилактического занятия, цели которого - проинформировать о ВИЧ, рассказать о путях передачи, развеять мифы о вирусе и показать молодым людям безопасную модель поведения. Часовое занятие включает в себя краткую теоретическую часть, игровой процесс и последующее обсуждение с ответами на вопросы.

Смысл игры состоит в том, чтобы с помощью имеющихся ресурсов игроки вывели из зоны заражения население в безопасную зону. В игре могут принять участие до шести человек, каждый из которых должен выбрать себе роль: врач, волонтёр, репортёр, навигатор, оперативник или учёный. Для проведения игры требуется ведущий - лучше, если им будет педагог-психолог, который расскажет участникам занятия правила, будет направлять команду к нужной цели, а после игры обсудит с игроками результаты и впечатления.

«Проект С.В.И.П.Е.Р. — это современный ответ для развивающейся молодёжи. Главный критерий успешной игры, вопрос — решена ли задача? Задача именно этой игры не в том, чтобы выиграть, а в том, чтобы прочувствовать сам процесс и оценить все риски. В том, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Кроме того, в ней присутствуют и ловушки, так называемые «мифы» о ВИЧ, знать о которых молодым людям тоже важно" — пояснил Владимир Кириленко.

Осенью этого года в тестировании игры успели принять участие команды ТУСУРа, Колледжа индустрии питания, Томского техникума водного транспорта и судоходства и базового медицинский колледжа.

В завершение пресс-конференции главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Чернов подвел итоги 2016 года.

«По сравнению с результатами прошлых лет в Томской области наблюдается положительная динамика. Уровень активности заражения снизился на 17,4% — и это очень хороший результат, по сравнению с другими городами, такими как: Кемерово, Стрежевой, Свердловская область, Самара. На данный момент заболевших в Томской области 7640 человек. А за 2016 год выявлено 1535 случаев заражения. Так же было 162 случая родов у ВИЧ-инфицированных, из них в 161 случае ребенок родился живым и здоровым. Сейчас проводятся мероприятия для постановки на учет как можно большего количества ВИЧ-

инфицированных женщин и проведения для них специальных процедур, в том числе и химиотерапии. Процент охваченных уже составил 98,7. Так же стоит отметить, что, не смотря на зарегистрированные на территории России случаи внутрибольничного заражения, в Томской области за 2016 год подобного не происходило».

По словам Александра Чернова лечение одного инфицированного в год обходиться от шести до двадцати тысяч рублей. На данный момент анализ заболевших в Томске показывает, что употребление наркотических веществ внутривенно отходит на второй план. Половой путь передачи ВИЧ занимает в этом списке уже первую позицию. За счёт этого инфекция снижает темп роста и становится более управляемой. А средний возраст людей с ВИЧ составляет в данный момент от 30 лет.

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