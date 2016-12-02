Томский МФЦ признан лучшим в России в своей категории

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2016 // Фото: Mfc.tomsk.ru

Томский многофункциональный центр «Мои документы» стал лучшим в номинации «МФЦ I категории» (количество окон обслуживания не менее двадцати), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сегодня, 2 декабря, на всероссийском форуме центров государственных и муниципальных услуг в Воронеже заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов вручил награду начальнику областного департамента развития информационного общества Андрею Максименко и директору Томского МФЦ Игорю Култаеву. Накануне заместителю министра представили лучшую практику по управлению персоналом и познакомили с томской экспозицией «Мои документы».

Всего на конкурс поступило 129 заявок, представляющих 91 центр государственных и муниципальных услуг из 62 регионов. Эксперты исследовали данные по показателям эффективности работы центров, комфортности и доступности предоставляемых услуг и информации о них, возможности оценки качества обслуживания в МФЦ и т.д.

По условиям конкурса каждый претендент на звание лучшего МФЦ страны мог представить описание реализованного на базе центра проекта по совершенствованию деятельности.

Томская область представила проект «Управление персоналом», реализованный на базе отдела МФЦ в Северске. В его рамках разработаны и внедрены плановая система обучения и повышения квалификации персонала, планы-графики подготовки специалистов, система наставничества. По результатам проекта время адаптации новых сотрудников снизилось с трех месяцев до одного, удовлетворенность граждан качеством предоставляемых Северским МФЦ услуг достигла 92 %, а коэффициент текучести кадров снизился с 27 % в 2014 году до 11 % в 2015-м.

Создание системы Центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы» началось пять лет назад. За это время в Томской области открыто 17 отделений «Мои документы», где предоставляется более 270 государственных и муниципальных услуг. Охват населения услугами томского многофункционального центра составляет 91 % — в соответствии с указом президента РФ.

Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» учрежден в 2014 году и призван стать одним из инструментов, позволяющих системно решать задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг посредством «одного окна» в многофункциональных центрах России.

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