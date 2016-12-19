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Во вторник томское «Спецавтохозяйство» продолжит вывозить снег в районе Путепровода и Водяной

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Во вторник, 20 декабря, «Спецавтохозяйство» продолжит вывоз снега в районе Путепровода и ул. Водяной, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Снегоуборочная техника в ночную смену будет работать на участках следующих улиц:

Планируется, что в дневную смену 20 декабря техника будет работать на вывозе снега на участках ул. Нахимова, Пушкина, Вокзальной и Партизанской.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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