Во вторник томское «Спецавтохозяйство» продолжит вывозить снег в районе Путепровода и Водяной

19 декабря 2016 / Томский Обзор

Во вторник, 20 декабря, «Спецавтохозяйст во» продолжит вывоз снега в районе Путепровода и ул. Водяной, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Снегоуборочная техника в ночную смену будет работать на участках следующих улиц:

Учебная (левая сторона от Московского тракта до пр. Ленина, обе стороны от ул. Красноармейской до ул. Вершинина);

Водяная (обе стороны от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой);

Пролетарская (обе стороны от пр. Ленина до ул. Водяной);

Тверская (обе стороны от ул. Никитина до ул. Алтайской);

Путепровод (левая сторона от ул. Транспортной до ул. 1-ой Рабочей).

Планируется, что в дневную смену 20 декабря техника будет работать на вывозе снега на участках ул. Нахимова, Пушкина, Вокзальной и Партизанской.

Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.

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