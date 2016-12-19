Во вторник томское «Спецавтохозяйство» продолжит вывозить снег в районе Путепровода и Водяной
19 декабря 2016 / Томский Обзор
Во вторник, 20 декабря, «Спецавтохозяйст
Снегоуборочная техника в ночную смену будет работать на участках следующих улиц:
- Учебная (левая сторона от Московского тракта до пр. Ленина, обе стороны от ул. Красноармейской до ул. Вершинина);
- Водяная (обе стороны от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой);
- Пролетарская (обе стороны от пр. Ленина до ул. Водяной);
- Тверская (обе стороны от ул. Никитина до ул. Алтайской);
- Путепровод (левая сторона от ул. Транспортной до ул. 1-ой Рабочей).
Планируется, что в дневную смену 20 декабря техника будет работать на вывозе снега на участках ул. Нахимова, Пушкина, Вокзальной и Партизанской.
Томичей просят учесть эту информацию и не парковать машины на участках, где планируется вывоз снега.
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