Завтра в Томскую область придут 50-градусные морозы

Томский Обзор / Фото: 21 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

С завтрашнего дня, 22 декабря, в Томской области ожидается похолодание, местами до -51°С, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«С 22 по 24 декабря местами по области сохранится аномально холодная погода с сильными морозами: минимальная температура воздуха ночью – 35…- 40°С, по северу до – 46…- 51°С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных электроприборов. Автомобилистам необходимо, по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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