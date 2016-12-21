Томская ОЭЗ пополнится шестью новыми резидентами

21 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Экспертный совет под председательством заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина одобрил заявки потенциальных резидентов ОЭЗ «Томск» с заявленным объемом инвестиций более 1,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, заседание экспертного совета по технико-внедренческой или промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Томск» стало первым с момента передачи полномочий по управлению зоной на региональный уровень. В его состав вошли вице-губернаторы Юрий Гурдин, Михаил Сонькин, Игорь Шатурный, Андрей Антонов, представители Минэкономразвития России, а также руководители компаний-резидентов, уже имеющие опыт работы в особой экономической зоне.

На статус резидента ОЭЗ «Томск» претендовали компании «Амбит», «ИНТЭК Промышленные системы», «Телебриз», «Центр биометрических систем», «ТРЭМ Инновации», «Попков Роботикс». Все представленные проекты были одобрены. С учетом новых компаний в ОЭЗ «Томск» будет работать 70 резидентов.

Экспертный совет также внес изменения в соглашения с действующим резидентом — компанией «Сольвейг Мультимедиа», входящей в группу компаний «Элекард» и выразившей желание продлить статус резидента.

Общий заявленный объем финансирования рассмотренных на совете проектов составляет 1,35 млрд рублей, в ходе их реализации будет создано 163 рабочих места. Ежегодные налоговые отчисления этих компаний к моменту выхода на проектную мощность составят 70 млн рублей. Новые резиденты планируют развивать проекты в сфере информационных технологий и приборостроения.

«Каждая компания прикладывает к заявке бизнес-план. После подписания соглашения с администрацией Томской области и управляющей компанией резиденты возьмут на себя обязательства по достижению заявленных в нем показателей. Если результаты будут ниже запланированных, компании могут грозить штрафные санкции за нарушение условий соглашения. Поэтому задача экспертного совета — оценить реальность и достижимость всех представленных инвестиционных проектов», — отметил Юрий Гурдин.

Напомним, 5 сентября текущего года было подписано соглашение с Минэкономразвития РФ о передаче полномочий по управлению ОЭЗ на региональный уровень, которое позволяет администрации Томской области осуществлять реальные полномочия по привлечению инвесторов в ОЭЗ и содействовать развитию их проектов в статусе резидентов.

Вместе с полномочиями по управлению ОЭЗ администрация принимает на себя обязательства по достижению целевых показателей эффективности ОЭЗ, таких как количество резидентов и привлеченных резидентов, количество созданных рабочих мест, объем инвестиций, объем продаж и налоговых отчислений. Практически все показатели эффективности ОЭЗ, запланированные на 2016 год, уже выполнены. По плану на этот год необходимо получить статус как минимум пяти компаниям и сохранить количество действующих резидентов.

О деятельности новых резидентах томской ОЭЗ можно ознакомиться здесь.

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