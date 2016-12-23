Несколько автобусных рейсов из Томска отменено из-за сильных морозов

23 декабря 2016 / Томский Обзор

Перевозчики в пятницу отменили несколько внутренних и междугородних автобусных рейсов из Томска в связи с аномальными морозами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского автовокзала.

Так, отменены рейсы в Шарыпово (Красноярский край), Белокуриху, Барнаул, Анжеро-Судженск, Новокузнецк и вечерний в новосибирский аэропорт Толмачево.

Кроме того, перевозчики отменили внутренние рейсы в Парабель, Колпашево, Молчаново, Наргу, Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Орловку, ШПИ, Батурино, Киреевск.

Как сообщалось, в Томской области установились аномальные морозы, температура в северных районах достигает минус 50 градусов.

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