Томская область перевыполнила планы по инновационному развитию

23 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В 2016 году Томская область перевыполнила планы по инновационному развитию. Об этом на заседании экспертного совета по инновационной политике сообщил начальник областного департамента по инновационной деятельности Алексей Пушкаренко.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, среди показателей, которые существенно превзошли план на 2016 год, — объем выпущенной инновационной продукции, полученных инвестиций и количество выданных патентов на изобретения. Кроме того, в регионе было сформировано 55 наукоемких проектов, которые получили финансовую поддержку.

Алексей Пушкаренко добавил, что в 2016 году в Томской области удалось провести ряд мероприятий, посвященных научной и инновационной деятельности всероссийского масштаба. Одними из самых крупных стали II конгресс «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития» и конференция «Город IT».

«Когда мы издали буклет, где было написано «100 экспортирующих ИТ-компаний Томска», Наталья Касперская, которая приезжала на эту конференцию, сказала, что думала, что во всей России только 150 компаний экспортируют, а оказалось, что 100 из них — в Томске», — рассказал Алексей Пушкаренко.

Одними из наиболее важных событий 2016 года в инновационной сфере Томской области Алексей Пушкаренко назвал передачу особой экономической зоны «Томск» в управление региона, решение об открытии в Томске регионального офиса Национальной технологической инициативы и развитие Сибирского центра Фонда перспективных исследований.

Начальник областного департамента также добавил, что объем финансирования на инновационное развитие в 2017 году увеличен за счет дополнительно выделенных 18 млн рублей на организацию деятельности нового инновационного кластера Smart Technologies, который стал одним из 11 победителей конкурса на участие в федеральном проекте «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».

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