Томская студентка разработала щетку, повторяющую форму зубов

Томский Обзор / Фото: 26 декабря 2016 // Фото: Inotomsk.ru

Студентка факультета инновационных технологий Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Ксения Сандрос разработала зубную щетку с улучшенными щетиной, дизайном и конструкцией, которая по качеству сопоставима с импортными образцами, не имеет аналогов, но стоит дешевле.

«Механические зубные щетки, представленные сейчас на рынке, некачественно очищают крайний ряд молярных (коренных) и примолярных зубов, которые имеют особую форму. Мы решили попробовать изменить форму щетки и посмотреть, как это повлияет на зубы», – рассказала Ксения.

Как сообщает портал Inotomsk.ru, студентка изменила наклон щетинок на, определенный в ходе ее исследований, угол и предложила сгруппировать щетинки по их характеристикам: длинные жесткие и короткие мягкие. Благодаря этому щетка повторяет форму молярных и примолярных зубов и лучше очищает дальний ряд, а также передние зубы.

«Главная задача сейчас понять, действительно ли наша щетка очищает зубы так, как нам необходимо. Отдельно конфигурация щетинок уже протестирована, они действительно повторяют форму зубов и удаляют на 20 % больше налета», — говорит автор разработки.

Эксперименты исследователи проводят совместно с кафедрой стоматологии Сибирского государственного медицинского университета. На протяжении шести недель участники тестов чистили зубы новой щеткой, электрической щеткой и аналогом под наблюдением стоматолога. Контрольные осмотры врача показали положительное влияние щетки на состояние зубов и десен.

Кроме того, проверяется удобство корпуса щетки. Он изготовлен на заводе «Невская косметика» по 3D-модели Ксении Сандрос, имеет эргономичную облегченную ручку. Модель корпуса разрабатывалась на основе социологического опроса, в котором более 2000 человек рассказали Ксении, какой, на их взгляд, должна быть удобная зубная щетка.

«Сейчас идет тестирование опытного образца, в случае хороших результатов проект перейдет на этап серийного производства – возможно, совместно с «Невской косметикой», — уточнила разработчик.

Ксения также добавила, что сейчас щетка защищена режимом ноу-хау, а в будущем Ксения намерена запатентовать корпус и щетинки своей щетки. Патентный поиск подтвердил, что такая модель зубной щетки предложена впервые. В дальнейшем студентка планирует обогатить щетинки полезными микроэлементами и уже начала работать в этом направлении.

«Сейчас потребителям в основном приходится выбирать между качественными, но дорогими импортными образцами и менее дорогими, но без соответствующего качества зубными щетками. Мы постарались создать проект относительно недорогого образца высокого качества», – резюмировала Ксения Сандрос.

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