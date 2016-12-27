Томские ученые придумали, как повысить прочность и пластичность алюминия

Томский Обзор / Фото: 27 декабря 2016 // Фото: Pixabay.com

Ученые лаборатории нанотехнологий и металлургии разрабатывают научно-технологическую основу, с помощью которой можно будет улучшить свойства алюминия: повысить его прочность, пластичность и электропроводность, сообщает пресс-служба ТГУ.

Для того, чтобы улучшить свойства алюминия, ученые будут вводить в расплав микро- и наночастицы боридов металлов. Чтобы частицы равномерно распределились в сплаве, на них будет оказываться ультразвуковое воздействие.

«Бор широко применяется в металлургии для того, чтобы очистить металл от посторонних примесей и повысить электропроводность. Однако в чистом виде ввести его в алюминий невозможно, поэтому мы будем использовать борсодержащие лигатуры. Благодаря внешнему ультразвуковому воздействию равномерно распределенные неметаллические частицы (бориды металлов) значительно увеличат механические свойства получаемых сплавов. При этом бор будет способствовать увеличению электропроводности сплава», – отметил Илья Жуков.

С помощью данных подходов прочность алюминиевых сплавов может повысится не менее чем на 50%, на 7-8% увеличится пластичность, а электропроводность – на 1,5-2%. Для реализации этого проекта исследователи выиграли грант президента РФ размером 1,2 млн рублей.

«Уровень потребления электроэнергии постоянно растет, из-за этого увеличивается нагрузки на существующие линии электропередач, часто не новые. Электросетевые компании вынуждены переносить нагрузку на провода большего сечения. Но они тяжелы, старые опоры на них не рассчитаны, нужно строить новые… Наша разработка повысит прочность алюминиевых сплавов без снижения значений электропроводности и поможет решить эту проблему», – говорит сотрудник лаборатории нанотехнологий металлургии ТГУ Илья Жуков.

По словам ученого, конструкции, изготовленные из данного сплава, будут легче, поэтому линии электропередач можно будет проводить на большие расстояния. Также сплав можно использовать в авиационной промышленности.

«В России подобного класса лигатуры не производятся, отечественные компании закупают их в Нидерландах и Германии. Мы хотим превзойти зарубежные сплавы по показателям. Мы работали в других проектах, например, с Европейским космическим агентством, и там нам удалось превысить показатели», – говорит Илья Жуков.

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