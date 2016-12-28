Специалисты прогнозируют сложный паводок в черте Томска

28 декабря 2016 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Специалисты дали первые прогнозы на весенний паводок в Томской области. Исходя из сложившихся условий они прогнозируют ряд сложностей, которые могут сопровождать паводок, особенно в половодье, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Минимальная высота снежного покрова в регионе составляет 44 см, максимальная — 69 см, что выше нормы на 12-32 см. В прошлом году снежный покров в это время был 23 и 63 см соответственно. Запасы снега в Томи в черте Томска превышают норму на 50 %, в Оби у Колпашева и Александровского — на 65 %, в Чулыме — на 43 %, в Чае — на 5 %, в Кети в пределах, а в Васюгане чуть ниже нормы. Толщина льда на Томи у Томска составляет 66 см при норме 52 см (в прошлом году был 41 см), на Оби — в пределах и выше нормы на 10-20 см.

Исходя из складывающейся гидрологической обстановки, специалисты прогнозируют ряд сложностей. Во-первых, уровни воды в Томи пока низкие, что, с одной стороны, является благоприятным фактором при подъеме воды весной, с другой — может осложнить обстановку, из-за того что лед будет «садиться» на все препятствия в русле, и увеличится количество заторов, с которыми будет проблематично бороться даже при помощи взрывчатки. Продвижение льда в таком случае станет возможным только при подъеме воды.

Второй угрозой являются заторы и зажоры, которые образовались на Томи осенью. С 25 октября по 7 ноября на реке был сильный шугоход, в результате которого оба берега завалило льдом и шугой. Толщина торосов льда в некоторых местах составляет до 2,5 метра. Наиболее проблемным, с точки зрения прохождения паводка, может стать участок Томи от острова Буяновского до Семейкиного острова. Прогнозируются заторы и на Оби.

Третью угрозу представляют запасы снега в реках — примерно в полтора раза выше нормы. При резком потеплении это скажется на росте уровня воды. Практически с полной вероятностью предстоящей весной следует ждать сюрпризов от малых рек Томска — Ушайки, Басандайки, Малой и Большой Киргизки.

Более точный прогноз прохождения паводка в Томской области станет известен в конце февраля – начале марта, когда ученые проведут площадные ледомерные работы на всех потенциально опасных участках заторообразования.

Вице-губернатор Игорь Толстоносов поручил всем профильным службам продолжить мониторинг гидрологической обстановки. На особый контроль будет взята работа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС города Томска, а также разработка и реализация превентивных мер — в первую очередь вывоз снега с потенциально подтопляемых территорий и профилактика и ремонт дамб.

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