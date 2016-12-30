В Томске выбрали временного перевозчика на маршрут №32

Томский Обзор / Фото: 30 декабря 2016 // Фото: Владимир Дудаерв

В Томске определен временный перевозчик на маршрут № 32. В ходе конкурсного отбора им был признан ИП Гуммер А.Д.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после подписания договора он получит право на временную перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в период с 1 января до 31 марта 2017 года.

Напомним, конкурсная комиссия оценивала заявки участников отбора по ряду параметров, начисляя за соответствие требованиям баллы. Так, максимальное количество баллов начислялось за наличие в автопарке автобусов, возраст которых не превышает трех лет, использование газомоторного топлива, профессиональный стаж перевозчика, превышающий 10 лет, а также дополнительное наличие автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

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