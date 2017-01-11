В Томске поймали первых "маршрутных" нарушителей

11 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Сегодня в Томске были выявлены 16 автобусов, следующих по маршруту «26», в которых с пассажиров пытались взимать плату за проезд под видом пожертвования. Автобусы были оснащены табличками «ЗАКАЗНОЙ» и номерами маршрутов, сообщает пресс-служба администрации города. Также стало известно о попытках выхода на линию таких же автобусов маршрутов №№ 4 и 27.

В результате сотрудники ГИБДД и Ространснадзора составили ряд протоколов за нарушения Правил дорожного движения в отношении тех перевозчиков, которые вышли на линию и с которыми не был заключен муниципальный контракт на выполнение регулярных пассажироперевоз ок по регулируемому тарифу.

Также томичам напоминают, что пассажиры имеют право не оплачивать проезд, если едут в заказном автобусе.

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